Суд арестовал экс-управляющую нижегородским отделением модельного агентства

Бывшего руководителя нижегородского представительства модельного агентства арестовали в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщил niann.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.

В ходе расследования выявили 80 пострадавших. Агентство имело филиалы в более чем десяти городах страны, включая Нижний Новгород и столицу. Его руководители активно заявляли о себе в социальных сетях как о специалистах по подготовке и продвижению новых лиц в модельном бизнесе, а также в сфере вокала, телевидения, радиовещания и SMM. Они обещали клиентам помощь в трудоустройстве.

Жители Нижнего Новгорода, заинтересованные в карьере в медиа, проходили интервью и фотосессии, после чего им предлагались курсы для начинающих моделей и медийных специалистов с оплатой от 50 до 200 тысяч рублей. В декабре прошлого года было инициировано уголовное дело по факту мошенничества.