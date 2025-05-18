Студентка из Самары потеряла миллионы, доверившись альфонсу

Самарская студентка увлеклась красивым молодым человеком, не подозревая, что он профессиональный мошенник. Мужчина установил роман с девушкой, после чего начал систематически просить деньги, выдумывая разнообразные трагичные истории о тяжелой болезни матери, дорожных авариях и судебных исках. Историю рассказал сайт NEWS.ru .

Когда студентка поняла, что стала жертвой обмана и попросила вернуть деньги, мужчина перешел к физическому насилию. Девушка обратилась в полицию, но уголовное дело не возбудили, возможно, из-за связей матери мошенника в правоохранительных органах.

Позже жертва обмана выяснила, что она не единственная. Другие девушки рассказывали схожие истории об обмане и вымогательстве. Несмотря на неоднократные попытки разоблачить мошенника, официальные структуры не реагируют должным образом, а схема продолжала приносить прибыль обманщику.