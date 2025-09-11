Студента-медика осудили за попытку купить оценку за 15 тысяч рублей в Петербурге

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор студенту-медику, обвиняемому в коррупции. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на пресс-службу инстанций города.

Установлено, что молодой человек попытался дать взятку доценту кафедры анатомии человека ради получения хорошей оценки. За внесение ложных сведений о сдаче экзамена студент предложил преподавателю 15 тысяч рублей.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Суд назначил наказание в виде штрафа — 300 тысяч рублей.