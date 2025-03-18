Страшная смерть королевы красоты. Кто убил таинственно пропавшую финалистку конкурса «Миссис Бурятия»

Финалистка конкурса «Миссис Бурятия — 2024» Сэсэг Буинова неожиданно исчезла в Улан-Удэ буквально через пять дней после того, как надела корону первой красавицы. Спустя год ее тело нашли в гаражной яме на окраине города. Подробности страшного убийства — в материале 360.ru.

11 апреля 2024 года в столице Бурятии при загадочных обстоятельствах пропали мужчина и женщина. Исчезновение 30-летней Сэсэг Буиновой, владелицы магазина детских товаров, образцовой жены и матери двоих сыновей, финалистки конкурса красоты «Миссис Бурятия», завоевавшей титул «Миссис Топ-модель», произвело настоящий фурор. Пропавших искали волонтеры и полиция, всего в поисках, которые длились несколько месяцев, приняли участие более 400 человек, но все тщетно.

Следственным отделом по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения местной жительницы, которая уехала из дома на своем автомобиле марки Mitsubishi Outlander, обратно не вернулась и бесследно исчезла.

О втором пропавшем, 26-летнем жителе Улан-Удэ Станиславе Норбоеве, известно только, что он играл в одной из местных волейбольных команд. По неподтвержденным данным, в спортклубе он мог познакомится с Сэсэг. По другой версии мужчина и женщина случайно встретились незадолго до смерти.

При каких обстоятельствах пропала Сэсэг Буинова

Как выяснялось, далеко небедная женщина подрабатывала частным извозом на своей машине. В тот злополучный вечер на площадке перед супермаркетом на улице Бабушкина в ее иномарку подсел Норбоев, и они вместе уехали в сторону улицы Домостроительной

Позже в автомобиль подсел еще третий попутчик. Кроссовер припарковался в промзоне. Есть данные, что второй попутчик показал на въезде охранникам удостоверение ветерана правоохранительных органов, но официально эту информацию следователи не подтвердили.

Что нашли после исчезновения участницы конкурса «Миссис Бурятия 2024»

Mitsubishi Outlander Буиновой со скрученными номерами обнаружили во дворах. На стекле автомобиля со стороны водителя краснело кровяное пятно. Рядом на пустыре увидели шапку и колготки женщины, а также куртку с правами на имя Норбоева в кармане.

«Предметы, обнаруженные в ходе поисков, имеющие значение для уголовного дела, детально осмотрены, с их поверхности изъяты следы, необходимые для производства различных криминалистических экспертиз», — сообщили в управлении СК РФ по республике Бурятия.

СК выдвинул версию об убийстве Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело об исчезновении при странных обстоятельствах финалистки конкурса «Миссис Бурятия — 2024».

В какой-то момент под подозрение попал супруг Буиновой, бизнесмен, экс-сотрудник полиции. Следователи отрабатывали версию об убийстве из ревности. Но у подозреваемого оказалось железное алиби: в момент убийства он находился в командировке в Хабаровске. Сэсэг позвонила мужу за несколько часов до смерти и сказала, что скоро вернется домой.

В следственно-оперативную группу включили наиболее опытных следователей-криминалистов и сотрудников уголовного розыска полиции.

Через три месяца после исчезновения руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Бурятии Вячеслав Сухоруков раскрыл журналистам подробности расследования громкого дела.

«Уже установили, что преступление было совершено на улице Домостроительная. Доказали, что через сутки тела вывезли на автомобиле. Мы установили очевидца, который общался с преступником. Есть криминалистический составленный портрет преступника и есть версии о его личности», — уточнил Сухоруков.