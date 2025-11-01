Спор сестер во время просмотра фильма привел к поножовщине в Омске

В Омске произошла драматическая ситуация: женщина ранила свою сестру ножом. Однако это не было нападением — все произошло в результате спора после просмотра кинофильма. По данным регионального УМВД, происшествие случилось во время совместного времяпрепровождения двух сестер, сообщил сайт amic.ru .

Полицейские установили, что женщины в возрасте 55 и 53 лет отмечали возвращение младшей сестры с вахты, смотрели кино и распивали спиртные напитки. В один из моментов они увидели, как персонаж вонзает нож другому герою картины в живот.

Младшая сестра заявила, что ее сестра не сможет повторить подобное действие. Под влиянием алкоголя старшая женщина схватила нож и нанесла родственнице удар в живот.

Когда нападавшая увидела кровь, она сразу же вызвала скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние стабильное. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.