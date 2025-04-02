Соцработница украла деньги у пенсионерки-инвалида в Пензенской области

Сотрудницу социальных служб из Кузнецка заподозрили в краже 25 тысяч рублей у одинокой пенсионерки, признанной инвалидом первой группы. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Пензенской области .

По данным надзорного ведомства, в феврале этого года соцработница убиралась в квартире 86-летней женщины и украла деньги, которые лежали на тумбочке в блокноте. Их она внесла через банкомат на свою кредитную карту для погашения очередного платежа.

Сначала подозреваемая отрицала свою причастность к пропаже денег, но спустя два дня сама пришла в полицию и призналась. В прокуратуре отметили, что пострадавшая получила возмещение ущерба в полном размере. Дело направили в Кузнецкий районный суд.