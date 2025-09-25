Сотруднице ломбарда огласили приговор за мошенничество на 1,5 млн рублей в ХМАО

Сотрудница ломбарда из Нефтеюганска присвоила 1,5 миллиона рублей и стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Об этом сайту URA.RU сообщили представители ГУ МВД России по Ханты-Мансийского автономного округа.

По информации полиции, с января по декабрь 2018 года женщина использовала свое положение для совершения краж.

«Она не возвращала деньги в кассу после выкупа имущества клиентами, перезакладывала ювелирные изделия в другие ломбарды, а также оформляла фиктивные договоры на ранее обратившихся граждан», — говорится в пресс-релизе.

От действий мошенницы пострадали 13 жителей города. Часть похищенных украшений вернули владельцам. Суд признал женщину виновной, учитывая ее прошлую судимость за подделку документов. Осужденная получила четыре года условно с испытательным сроком и штраф в 100 тысяч рублей.