Сотруднице банка вынесли приговор по делу о мошенничестве в Ростовской области

В Ростовской области суд вынес приговор сотруднице банка, которая на протяжении года списывала деньги со счетов своих клиентов. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную УФСБ.

Установлено, что из-за женщины пострадали граждане, которые долгое время не обращались в финансовое учреждение и не проводили операции. Ущерб от действий менеджера составил три миллиона рублей.

Ростовчанку признали виновной и назначили ей четыре года заключения с испытательным сроком на пять лет.