Сотруднице банка вынесли приговор по делу о мошенничестве в Ростовской области
В Ростовской области суд вынес приговор сотруднице банка, которая на протяжении года списывала деньги со счетов своих клиентов. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную УФСБ.
Установлено, что из-за женщины пострадали граждане, которые долгое время не обращались в финансовое учреждение и не проводили операции. Ущерб от действий менеджера составил три миллиона рублей.
Ростовчанку признали виновной и назначили ей четыре года заключения с испытательным сроком на пять лет.
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