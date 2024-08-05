Сотруднице банка вынесли приговор по делу о мошенничестве в Ростовской области

В Ростовской области суд вынес приговор сотруднице банка, которая на протяжении года списывала деньги со счетов своих клиентов. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную УФСБ.

Установлено, что из-за женщины пострадали граждане, которые долгое время не обращались в финансовое учреждение и не проводили операции. Ущерб от действий менеджера составил три миллиона рублей.

Ростовчанку признали виновной и назначили ей четыре года заключения с испытательным сроком на пять лет.

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