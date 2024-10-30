Сотрудница кредитного союза Нижегородской области обманула 29 человек на 23 млн рублей

В Нижегородской области правоохранители задержали сотрудницу кредитного союза, которая подозревается в обмане 29 человек на общую сумму в 23 миллиона рублей. Об этом написало ИА «Время Н»со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
В октябре этого года один из местных жителей подал заявление в полицию, обвинив в мошеннических действиях подозреваемую. Во время расследования правоохранители выяснили, что женщине удалось обмануть еще 28 человек.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фигурантку поместили под домашний арест.
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