Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Нижегородской области

Жителя в Нижегородской области задержали за организацию незаконного изготовления и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на сотрудников регионального управления ФСБ России.
По данным ведомства, в ходе обыска у подозреваемого изъяли свыше 1,2 килограмма «синтетики», а также более 300 литров химических реагентов и прекурсоров для приготовления запрещенных веществ.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Он признал свою вину и раскаялся. Суд отправил фигуранта под домашний арест на время предварительного расследования.
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