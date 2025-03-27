Сотрудника кафе, который напал на посетителя, приговорили к сроку в Новосибирске

В Новосибирске произошел случай, в результате которого сотрудник кафе нанес посетителю тяжелую черепно-мозговую травму. Об этом написал kp.ru.
Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Мужчина, обвиняемый в нападении, не признал свою вину, утверждая, что такие последствия от удара невозможны, сообщил сайт sibdepo.ru.
В результате судебного разбирательства его признали виновным по статье 111 части 1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорили к трем годам лишения свободы.
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