Сотрудника автосалона в Перми заподозрили в присвоении более 7,5 млн рублей

Специалист отдела выкупа одного из автосалонов в Перми стал фигурантом уголовного дела о присвоении денег организации. Сумма ущерба превысила 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей краевой прокуратуры.

По версии следствия, с августа 2023 года по июнь 2024 года подозреваемый тратил денежные средства, которые получал от руководства для приобретения транспортных средств, на личные нужды.

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом. Дело рассмотрят в Ленинском районном суде Перми.