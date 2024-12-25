Сотрудника автосалона в Перми заподозрили в присвоении более 7,5 млн рублей

Специалист отдела выкупа одного из автосалонов в Перми стал фигурантом уголовного дела о присвоении денег организации. Сумма ущерба превысила 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей краевой прокуратуры.
По версии следствия, с августа 2023 года по июнь 2024 года подозреваемый тратил денежные средства, которые получал от руководства для приобретения транспортных средств, на личные нужды.
В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом. Дело рассмотрят в Ленинском районном суде Перми.
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