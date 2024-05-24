Сотрудник завода в Подмосковье оставлял проукраинские надписи на бирках

В Дмитрове задержали сотрудника оборонного предприятия по подозрению в дискредитации российской армии. Видео с допросом мужчины появилось в распоряжении 360.ru.

На камеру он рассказал, что на бирках ключей от ячеек металлического шкафа, в котором хранятся вещи сотрудников, писал разные антироссийские высказывания. Также мужчина оставлял в социальных сетях комментарии в поддержку Украины. Свои действия он объяснить не смог, сказав, что не преследовал этим никаких целей.

«Вообще никаких конкретных целей нет. <…> Вину признаю, очень сильно раскаиваюсь, что по своей дурости поставил на всем крест», — сказал задержанный.

Из-за надписей на бирках ключей пришлось временно остановить работу предприятия. Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета России, своими действиями мужчина нанес предприятию материальный ущерб.

Специалисты провели лингвистическую экспертизу и допросили свидетелей. Возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Задержанного отправили под домашний арест.

Накануне на музыканта «Порнофильмов» Владимира Котлярова* составили протокол по статье о дискредитации армии России. Артисту грозит штраф до 50 тысяч рублей.

*Признан в России иностранным агентом.