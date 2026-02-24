Сотрудник ЧОП предстанет перед судом за избиение мужчин возле бара в Перми

В Перми сотрудник частного охранного предприятия предстанет перед судом за нападение на двоих мужчин. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные МВД РФ по региону.

По информации полиции, в частное охранное предприятие поступил вызов из бара — говорилось о порче имущества. На место приехал 21-летний работник ЧОП.

Возле заведения у него возник конфликт с двумя мужчинами. В ходе спора фигурант ударил обоих с такой силой, что те упали. Затем он распылил им в лица перцовый баллончик и надел наручники.

Было возбуждено уголовное дело. Материалы уже направили в суд для рассмотрения по существу.