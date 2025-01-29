Собиравшегося вступить в запрещенный РДК мужчину арестовали в Москве

В Москве суд арестовал местного жителя, который собирался вступить в ряды запрещенной в России украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус»*. Об этом сообщило «РИА Новости» .

По версии следствия, подозреваемый планировал принимать участие в боевых действиях против ВС России. Для этого он сам связался с представителем украинских боевиков в Telegram в прошлом году.

Против мужчины завели уголовное дело за приготовление к участию в деятельности террористической организации.

Ранее в Вологде задержали бывшего кандидата в депутаты городской думы Андрея Новикова за пропаганду РДК*. Дело завели за публичные призывы к террористической деятельности. Если вину подозреваемого докажут, он отправится в тюрьму на срок до семи лет.

*«Русский добровольческий корпус» (РДК) — запрещенная в России террористическая организация.