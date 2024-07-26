СМИ узнали о возможной переквалификации дела о подрыве авто в Москве
«Коммерсант»: дело о подрыве авто могут переквалифицировать на госизмену
Дело о подрыве машины в Москве могут переквалифицировать на более тяжкое. Об этом сообщил «Коммерсант».
Подозреваемого Евгения Серебрякова могут обвинить в государственной измене за сотрудничество с украинскими спецслужбами.
«За попытку взорвать военнослужащего ему могут инкриминировать теракт», — добавили авторы материала.
Сейчас задержанному вменили покушение на убийство и незаконное приобретение оружия и боеприпасов.
Серебряков признался в подрыве автомобиля. Военнослужащему, который был в машине, оторвало стопы. Он находится в стабильно тяжелом состоянии. Пассажирка попала в больницу с осколочными ранениями. Подозреваемый также сознался в сотрудничестве с СБУ.