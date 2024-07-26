СМИ узнали о возможной переквалификации дела о подрыве авто в Москве

«Коммерсант»: дело о подрыве авто могут переквалифицировать на госизмену

Фото: РИА «Новости»

Дело о подрыве машины в Москве могут переквалифицировать на более тяжкое. Об этом сообщил «Коммерсант».

Подозреваемого Евгения Серебрякова могут обвинить в государственной измене за сотрудничество с украинскими спецслужбами.

«За попытку взорвать военнослужащего ему могут инкриминировать теракт», — добавили авторы материала.

Сейчас задержанному вменили покушение на убийство и незаконное приобретение оружия и боеприпасов.

Серебряков признался в подрыве автомобиля. Военнослужащему, который был в машине, оторвало стопы. Он находится в стабильно тяжелом состоянии. Пассажирка попала в больницу с осколочными ранениями. Подозреваемый также сознался в сотрудничестве с СБУ.

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