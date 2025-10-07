Смертельную драку у станции МЦД и побег убийцы успели снять на видео

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины около станции МЦД «Волоколамская». В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, сообщили в столичной прокуратуре.

Также в надзорном ведомстве уточнили, что фигуранту дела 22 года. Погибший от его рук молодой человек был на 10 лет старше. Видео их драки около станции появилось в распоряжении 360.ru. Также на этих кадрах видно, как подозреваемый, ранив жертву, убегает с места преступления.