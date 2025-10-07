Смертельную драку у станции МЦД и побег убийцы успели снять на видео
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины около станции МЦД «Волоколамская». В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, сообщили в столичной прокуратуре.
Также в надзорном ведомстве уточнили, что фигуранту дела 22 года. Погибший от его рук молодой человек был на 10 лет старше. Видео их драки около станции появилось в распоряжении 360.ru. Также на этих кадрах видно, как подозреваемый, ранив жертву, убегает с места преступления.
Тело погибшего обнаружили прямо около станции. При осмотре трупа специалисты обнаружили ножевое ранение шеи. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
В столичном СК уточнили, что фигуранта дела поймали в Туле.
«В скором времени он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — подчеркнули в пресс-службе.