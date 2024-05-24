Shot: в Торжке слесаря заподозрили в съемке порно с 10-летней девочкой

Слесаря из Торжка заподозрили в съемке порно с 10-летней девочкой, сообщил Shot . Материалы, по данным источника Telegram-канала, он распространял в Сети в мае этого года.

Мужчину разоблачили сотрудники полиции, нагрянув к нему в дом с проверкой. По информации Shot, у злоумышленника изъяли два смартфона, ноутбук и флешку.

Против слесаря возбудили дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов.

Создатель детского порно при этом все отрицает. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В начале мая стало известно, что осужденный за развратные действия против детей бывший режиссер детского киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий ушел от наказания и избавился от судимости.