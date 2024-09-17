Следователям разрешили возбудить дело против главы Солнцевского суда Москвы

Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-служба ВККС.

Следователи заподозрили Матету в мошенничестве. ВККС разрешила возбудить дело после обращения главы СК Александра Бастрыкина. Председатель Солнцевского суда не явился на заседанип коллегии, так как находится в больнице, заявил адвокат Матеты.

Заседание ВККС уже два раза откладывали из-за состояния здоровья Матеты. Но в этот раз коллегия сочла доводы защиты неубедительными, а неявку судьи неуважительной.

Бастрыкин подал запрос на возбуждение дела 1 июля. Согласие ВККС является обязательным требованием Уголовно-процессуального кодекса.

Матета занял должность председателя Солнцевского суда в ноябре 2021 года. До этого он работал в Московском областном суде.