Следователям разрешили возбудить дело против главы Солнцевского суда Москвы
ВККС разрешила возбудить дело против главы Солнцевского суда Москвы Матеты
Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-служба ВККС.
Следователи заподозрили Матету в мошенничестве. ВККС разрешила возбудить дело после обращения главы СК Александра Бастрыкина. Председатель Солнцевского суда не явился на заседанип коллегии, так как находится в больнице, заявил адвокат Матеты.
Заседание ВККС уже два раза откладывали из-за состояния здоровья Матеты. Но в этот раз коллегия сочла доводы защиты неубедительными, а неявку судьи неуважительной.
Бастрыкин подал запрос на возбуждение дела 1 июля. Согласие ВККС является обязательным требованием Уголовно-процессуального кодекса.
Матета занял должность председателя Солнцевского суда в ноябре 2021 года. До этого он работал в Московском областном суде.