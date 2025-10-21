СК завел уголовное дело после убийства режиссера Сергея Политика

Следственный комитет завел уголовное дело по факту убийства кинооператора и режиссера Сергея Политика в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители ведут расследование по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

По данным следствия, вечером 18 октября иностранец 1992 года рождения во время конфликта нанес не менее одного удара острым предметом в грудь незнакомому мужчине и скрылся с места происшествия.

По уголовному делу проводят оперативно-разыскные мероприятия и процессуальные действия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого, отметили в СК.

Брат погибшего Владимир рассказал, что у Сергея были хорошие отношения с жильцами дома, смерть кинематографиста стала для всех шоком. В распоряжении 360.ru также оказалась фотография подозреваемого.