СК возбудил уголовное дело об убийстве ребенка, голову которого нашли в пруду

Уголовное дело по факту убийства ребенка возбудили в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Сегодня в одной из квартир в городе Балашихе обнаружено тело шестилетнего мальчика. На место незамедлительно выехали следователи и криминалисты регионального СК России», — отметили в ведомстве.

Голову ребенка обнаружили ранее в Гольяновском пруду на востоке столицы. Останки в водоеме заметил рабочий, занимающийся реконструкцией набережной. Местные жители рассказали, что пруд очень мелкий, воды по колено. По предварительной версии, мальчика задушили, на шее обнаружили следы и гематомы.

Тело ребенка обнаружили на балконе в квартире в Балашихе. Под подозрение попал сожитель матери.