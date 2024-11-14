СК попросил суд арестовать гендиректора Фонда капремонта Подмосковья Николова

К рассмотрению ходатайства следствия приступит Тверской районный суд Москвы.

Правоохранители задержали Николова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По той же статье в июле текущего года московский суд арестовал его заместителя Мстислава Дымнича на два месяца.

Ранее Николов и глава городского округа Рузский Николай Пархомеенко встретились с жителями дома № 16а на улице Попова, где начался капитальный ремонт крыши. В Фонде поставили задачу завершить кровельные работы до 10 ноября.