СК попросил суд арестовать гендиректора Фонда капремонта Подмосковья Николова

Суды общей юрисдикции Москвы
Фото: Суды общей юрисдикции Москвы

Следователи попросили московский суд арестовать генерального директора «Фонда капитального ремонта Московской области» Валерия Николова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

К рассмотрению ходатайства следствия приступит Тверской районный суд Москвы.

Правоохранители задержали Николова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По той же статье в июле текущего года московский суд арестовал его заместителя Мстислава Дымнича на два месяца.

Ранее Николов и глава городского округа Рузский Николай Пархомеенко встретились с жителями дома № 16а на улице Попова, где начался капитальный ремонт крыши. В Фонде поставили задачу завершить кровельные работы до 10 ноября.

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