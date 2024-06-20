Силовики задержали главу WorldSkills Russia Уразова

Главу WorldSkills Russia задержали по делу о мошенничестве

Силовики задержали гендиректора и руководителя аппарата Агентства развития профессий и навыков (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и Данира Мухаметзянова. Об этом сообщил РБК .

Они стали подозреваемыми по уголовному делу по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание, согласно УК, составляет 10 лет лишения свободы.

Пресс-служба Агентства развития профессий и навыков сообщила, что осведомлена об аресте Уразова.

«Мы готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию», — отметили представители агентства.

Официального комментария от пресс-службы главка МВД не поступало.

Ранее стало известно о задержании в Москве бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера. Арест проходил в рамках уголовного дела о мошенничестве.