Силовики задержали банду из Ростовской области за сбыт наркотиков

Правоохранители пресекли преступную деятельность банды, которая занималась распространением запрещенных веществ на территории Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

По данным ведомства, пятеро участников ОПГ приобретали на запрещенном маркетплейсе в даркнете крупные партии наркотических веществ, а затем перепродавали их. При обыске у злоумышленников обнаружили гашиш, мефедрон, героин и марихуану.

Силовики также нашли у участников группировки взрывное устройство и поддельное полицейское удостоверение. Против задержанных возбудили уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу.

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