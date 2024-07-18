Школьница из Удмуртии перевела мошенникам с карты матери 240 тысяч рублей
В Удмуртии мошенники обманули 10-летнюю девочку, которая перевела им с карты матери крупную сумму. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД республики.
Ночью девочка начала переписываться с незнакомцем. Под предлогом купить игровую валюту он убедил ребенка прислать фото маминой карты, а потом под диктовку оформить кредит.
В результате добычей мошенников стали 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
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