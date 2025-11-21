Школьник получил травму головы при нападении пьяного мужчины в Пермском крае

В Горнозаводске Пермского края подросток попал в больницу после нападения пьяного мужчины. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии опьянения, ударил школьника по голове. Пострадавшему потребовалась госпитализация. У него диагностировали черепно-мозговую травму.

Возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставил на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

