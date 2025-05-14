Школьник из Перми стал фигурантом уголовного дела после убийства бабушки и дяди

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело об убийстве в отношении школьника, который зарезал своих бабушку и дядю в Перми. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители краевого СУ СК России.
Происшествие случилось 12 мая в одной из квартир на улице Коминтерна. В ходе ссоры 16-летний подросток набросился на родственников с ножом. От тяжелых ранений оба пострадавших скончались на месте.
Следователи направили в суд ходатайство об избрании девятикласснику меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание пройдет в ближайшее время. Сейчас стражи порядка проводят комплекс необходимых мероприятий и экспертиз.
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