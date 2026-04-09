Шестеро жителей Арзамаса стали фигурантами дела о хищении 1,2 млн рублей из бюджета

В Арзамасе шестеро человек стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве на сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом сайт pravda-nn.ru проинформировала пресс-служба областного Главного управления МВД.

Согласно материалам уголовного дела, двое местных жителей разработали схему хищения бюджетных средств. Они хотели получить деньги для бизнеса по производству деревянной мебели обманным путем, используя выплаты, предназначенные для поддержки самозанятых граждан.

Мошенники искали людей, готовых участвовать в схеме, предлагали им оформить статус самозанятых и готовили необходимые документы для получения выплат. Полученные средства делились пополам.

На похищенные деньги злоумышленники покупали оборудование для деревообработки. Подложные документы о покупке этого оборудования использовались для подготовки отчетов фиктивным самозанятым, чтобы создать видимость использования средств по назначению.

Правоохранителям из арзамасской полиции и областного УФСБ удалось раскрыть аферу. На имущество обвиняемых наложен арест. Часть суммы — 150 тысяч рублей — участники группы возместили добровольно. Расследование завершено, дело передано в Арзамасский городской суд для дальнейшего рассмотрения.