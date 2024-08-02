Сенатора Савельева доставили в суд

Сенатора Дмитрия Савельева доставили в суд в Москве. Сегодня ему должны избрать меру пресечения, сообщил Telegram-канал «112» .

В СФ 55-летний Савельев представляет Тульскую область начиная с 2016 года. До конца 2023-го он был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам, после — членом комитета по экономической политике.

Его задержали днем 2 августа. В СК заявили, что против сенатора возбуждено дело по факту приготовления к убийству.

По данным следствия, в августе прошлого года в Москве он из личной неприязни поручил за деньги организовать убийство предпринимателя. Подыскать киллера он попросил своего знакомого.

«Об этом стало известно правоохранительным органам, сотрудниками которых был организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий <…>, в том числе инсценировка убийства», — подчеркнули в ведомстве.

После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев передал вознаграждение соучастнику.

В Совете Федерации сегодня же получили согласие на лишение сенатора неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.