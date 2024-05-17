Семерых жителей Удмуртии осудили за организацию сети подпольных казино | 360°

Криминал 17 мая 2024, 15:25 Семерых жителей Удмуртии осудили за организацию сети подпольных казино

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В Сарапуле семерых местных жителей осудили за организацию нескольких подпольных казино. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Удмуртии.

Непосредственными организаторами выступили двое участников группы. Остальные пятеро работали кассирами или администраторами. Подпольные казино работали почти два года, с сентября 2022 года по июль 2023 года.

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Всех семерых признали виновными. Они получили условные сроки.

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