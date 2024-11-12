Сбытчиков наркотиков из Иркутской области отправили в колонию на 7 и 12 лет
В ЯНАО суд вынес приговор двум сбытчикам наркотиков, которые приехали в регион из Иркутской области. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на окружную прокуратуру.
Мужчин задержали в Ноябрьске во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. У злоумышленников при себе были обнаружены наркотические вещества, упакованные в свертки.
Наркосбытчики планировали продавать запрещенные вещества в Ноябрьске. Одному из них назначили наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы, другой получил 12 лет колонии.
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