Сбивший мать и ребенка во дворе больницы Подольска водитель оказался мигрантом

Наехавшего на машине на женщину с ребенком в Подольске водителя арестовали

Устроившего аварию с наездом на мать с двухлетним сыном во дворе поликлиники Подольска водителя арестовали до 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ведомстве заявили, что обвиняемый не имел регистрации в России, официально не работал, а автомобилем управлял без прав, которых лишился после того, как его поймали пьяным за рулем. Свою вину в наезде мужчина признал и раскаялся в содеянном.

Повторно севший за руль в нетрезвом состоянии водитель без прав въехал во двор поликлиники Подольска, где сбил женщину с двухлетним ребенком, в минувшее воскресенье, 11 сентября. Пострадавших срочно госпитализировали. Следователи завели против водителя уголовное дело.

В Минздраве Московской области заявили, что для лечения в больнице врачи оставили только женщину. Ребенка после обследования забрал его законный представитель.

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