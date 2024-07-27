Сбившего пятерых пешеходов водителя автобуса освободили в зале суда в Петербурге
Суд в Петербурге назначил штраф водителю автобуса, сбившего пятерых пешеходов
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор водителю автобуса Норкуле Содикову, который в январе, управляя автобусом, сбил пятерых пешеходов. Ему назначили штраф 500 тысяч рублей. Информацию предоставила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
С учетом содержания фигуранта под стражей, его освободили от выплаты штрафа. Также суд запретил Содикову управлять транспортными средствами в течение двух лет. Фигуранта освободили из-под стражи в зале суда. Содиков вину признал.
С перевозчика суд взыскал в качестве моральной компенсации 2,8 миллиона рублей в пользу потерпевших.
ДТП произошло на пересечении улиц Беринга и Наличной 24 января. Содиков не справился с управлением и выехал на тротуар, совершив наезд на пешеходов. Очевидцы рассказали, что автобус на полной скорости влетел на тротуар, сбив прохожих.