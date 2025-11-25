Сантехник из Тюмени получил восемь лет колонии за ограбление ветерана ВОВ
Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 53-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в разбойном нападении на ветерана Великой Отечественной войны, сообщил NashGorod.ru.
По данным следствия, в мае 2025 года фигурант случайно оказался рядом с домом пенсионерки и вспомнил, что она живет одна. Подсудимый решил похитить у нее «похоронные» деньги.
Поскольку ранее мужчина уже приходил к женщине чинить трубы, она его узнала и впустила домой. Там злоумышленник потребовал отдать сбережения, а после отказа несколько раз ударил хозяйку и пригрозил ножницами.
Сантехник забрал 29 тысяч рублей и сбежал. Преступнику назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.