Сантехник из Тюмени получил восемь лет колонии за ограбление ветерана ВОВ

По данным следствия, в мае 2025 года фигурант случайно оказался рядом с домом пенсионерки и вспомнил, что она живет одна. Подсудимый решил похитить у нее «похоронные» деньги.

Поскольку ранее мужчина уже приходил к женщине чинить трубы, она его узнала и впустила домой. Там злоумышленник потребовал отдать сбережения, а после отказа несколько раз ударил хозяйку и пригрозил ножницами.

Сантехник забрал 29 тысяч рублей и сбежал. Преступнику назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.