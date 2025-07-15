Ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток

Сотрудникам МВД Ростовской области начали компенсировать суммы взяток, от которых правоохранители отказались. Об этом сообщил начальник регионального ведомства Александр Речицкий, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы ввели в практику — за антикоррупционную позицию возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые предложили взяткодатели в период совершения противоправных действий», — сказал Речицкий.

Начальник ГУ МВД уточнил, что против предложивших взятку заводят уголовное дело. Например, за прошлые два месяца завели более 25 уголовных дел по статье «Дача взятки».

«Подчеркиваю, предлагаемая сотруднику сумма в соответствии с приказом возвращается в объеме, в котором предлагал взяткодатель», — добавил он.

Несколько дней назад начальника отдела полиции в Санкт-Петербурге задержали за посредничество во взятке.