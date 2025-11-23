Российской стюардессе дали срок за оскорбление военных

Суд приговорил стюардессу к 7 годам лишения свободы за оскорбление военных

Суд в Видном назначил Варваре Волковой семь лет колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Московской области.

Подсудимая опубликовала в Telegram-канале жителей деревни Сапроново заведомо ложную информацию о действиях ВС России в ходе проведения СВО.

Девушка утверждала, что военные якобы совершают насильственные действия, направленные на уничтожение мирных объектов и гражданского населения Украины.

Telegram-канал «Два майора» уточнил, что ей оказалась стюардесса авиакомпании «Уральские авиалинии». Во время в дискуссии в чате Волкова написала о готовности напоить боевиков ВСУ чаем, если они войдут на территорию Московской области.

Ранее кулинарного блогера Павла Сюткина задержали за распространение недостоверной информации о действиях российской армии.