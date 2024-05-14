Россиянина схватили при попытке уехать на Украину через Брянскую область | 360°

Криминал 14 мая 2024, 11:50 Россиянина схватили при попытке уехать на Украину через Брянскую область ФСБ задержала в Брянской области россиянина, решившего примкнуть к террористам РИА «Новости»

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В Брянской области задержали мужчину, который связался с запрещенной в России террористической организацией и попытался уехать за границу для участия в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России», — заявила пресс-служба.

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Мужчина по собственной инициативе вышел на представителей запрещенной в России проукраинской террористической организации. Он хотел вступить в нее и стать активным участником. Силовики схватили его в Брянской области при попытке пересечь границу.

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