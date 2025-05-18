Роскачество предупредило о мошенничестве в салонах сотовой связи

Посещение салона мобильной связи может обернуться лишними тратами. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на специалистов Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Одна из наиболее распространенных схем обмана — оформление дополнительных сим-карт без ведома клиента. Специалисты объяснили, что покупатели часто не замечают, как в чек вместе с выбранным тарифом добавляется еще одна покупка.

Помимо этого, сотрудники салонов связи могут навязывать платные консультации по активации сим-карты или настройке телефона, особенно пожилым клиентам. Это значительно увеличивает итоговую сумму.

Ранее россиянам объяснили, как мошенники адаптируются к трендам для краж аккаунтов. Методы для привлечения внимания жертв могут быть разными: голосование на конкурсе, подписание петиции или участие в розыгрыше от блогера.