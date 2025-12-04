Росгвардия задержала постояльца отеля за избиение супруги в Петербурге

Сотрудники вневедомственной охраны задержали постояльца отеля на проспекте Металлистов. Подробности сообщил « Петроград » со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по городу.

По предварительным данным, 43-летний мужчина несколько раз ударил супругу по лицу во время ссоры в номере. Персонал отеля отреагировал оперативно: услышав крики и шум, работники сразу же вызвали наряд, написал Piter.TV.

Сотрудники быстро прибыли на место происшествия и задержали мужчину. Женщину, получившую травмы, отправили в больницу для оказания медицинской помощи.