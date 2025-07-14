Родившую и бросившую ребенка в турецком туалете россиянку освободили

Бурнашкина заявила, что рассчитывает вернуть ребенка и воспитывать его на родине

Суд в Анталье освободил россиянку Екатерину Бурнашкину после девяти месяцев тюрьмы после оставления ребенка в аэропорту. Женщина заявила о планах вернуть дочь и воспитывать в России, ее слова привело агентство İHA .

«Я очень хочу забрать дочь. Буду растить ее в России сама», — сказала Бурнашкина.

Женщина отметила, что не понимала, что происходило с ней в ситуации с дочкой.

«Я вышла из туалета и хотела забрать дочь. Но меня схватили и отправили в полицейский участок», — добавила она.

По версии следствия, 18-летняя девушка оставила в туалете аэропорта новорожденную дочь. В феврале суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил Бурнашкину к 15 годам тюрьмы по обвинению в покушении на убийство близкого родственника.

Бабушку ребенка Елену оправдали. Апелляционный суд Антальи в итоге вынес решение об освобождении россиянки.