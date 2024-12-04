Риелтора из Сургута осудили за обман клиентов на 33 миллиона рублей

В Сургуте осудили риелтора, которую признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по ХМАО.
Женщина промышляла в Сургуте на протяжении девяти лет, с 2011 по 2020 годы. Она обманывала клиентов, одалживала у них деньги и обещала высокие выплаты по процентам. Но в итоге обманула их и присвоила в общей сложности 33 миллиона рублей.
Риэлтора отправила в колонию на 5,5 года. Она будет отбывать срок в колонии общего режима.
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