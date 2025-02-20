Ревнивый подросток получил девять лет колонии за убийство возлюбленной на Урале

Суд Екатеринбурга отправил 17-летнего подростка в воспитательную колонию на девять лет. Несовершеннолетнего признали виновным в убийстве подруги. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на представителей областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, юноша решился на преступление на почве ревности. В августе 2023 года он зарезал девушку в квартире на улице Надеждинской. После расправы злоумышленник планировал расчленить тело жертвы.

Подсудимый не признал свою вину. Его также обязали выплатить 3,5 миллиона рублей родственникам убитой.