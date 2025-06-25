Ревнивец из Удмуртии получил три года колонии за нападение на приятеля жены

Суд в Удмуртии вынес приговор 23-летнему жителю Можгинского района, который устроил драку с предполагаемым любовником жены. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу инстанций региона.

Преступление было совершено в январе 2024 года. Мужчина посчитал, что супруга изменяет ему с приятелем. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он проник в квартиру соперника и несколько раз ударил его ножом.

Дело расследовали по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений». Фигуранта приговорили к трем годам и одному месяцу заключения в колонии общего режима.