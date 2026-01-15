Рецидивиста задержали в Пермском крае по делу об ограблении пожилого таксиста

Правоохранители задержали в Краснокамске Пермского края 39-летнего рецидивиста без определенного места жительства. Его заподозрили в нападении на таксиста, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
По информации полиции, 75-летний водитель приехал на вызов. Во время разговора пассажир приставил к боку мужчины какой-то предмет и забрал два мобильных телефона, 3000 рублей наличными и банковскую карту. После этого нападавший скрылся.
Правоохранителям удалось установить местонахождение предполагаемого злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.
