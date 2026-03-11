Рецидивиста из Самарской области задержали за производство растительного наркотика

Правоохранители задержали 60-летнего рецидивиста в Самарской области по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом сообщил сайт «Волга.Ньюс.рф» со ссылкой пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, у фигуранта изъяли более 1,8 килограмма растительного наркотика. По словам мужчины, он собирал дикорастущую коноплю, сушил и хранил для личного потребления.
Было возбуждено уголовное дело. Гражданину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ранее он привлекался к ответственности за кражи и побои.
