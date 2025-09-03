Рецидивист, сбросивший мужчину с моста, предстанет перед судом в Петербурге

Завершено расследование уголовного дела о попытке убийства на Литейном мосту в Санкт-Петербурге. В ближайшее время фигурант предстанет перед судом, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по городу.

По версии следствия, 8 апреля пьяный рецидивист схватил мужчину и перебросил его через гранитное ограждение на тротуар у Литейного моста. Пострадавший упал на проезжую часть с высоты шести метров.

Потерпевшего экстренно госпитализировали, благодаря чему он выжил. Обвиняемого отправили в СИЗО. Теперь дело направлено в суд для рассмотрения по существу.