Рецидивист предстанет перед судом в Петербурге за угон автомобиля и кражу алкоголя

Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительный акт в отношении 34-летнего рецидивиста. Местный житель попал под статью за угон машины и кражу спиртного, сообщил Piter TV со ссылкой на данные надзорного ведомства.

По версии следствия, в январе фигурант похитил автомобиль «Жигули», повредив замок зажигания и воспользовавшись незакрытым окном. Машина заглохла на Среднеохтинском проспекте, после чего мужчина продолжил путь пешком.

Кроме того, петербуржец дважды совершил кражу алкоголя из магазина: в первый раз украл две бутылки вина и две текилы, во второй — четыре бутылки вина. Ущерб превысил 10 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.