Рецидивист получил 25 лет колонии за убийство школьницы в 2002 году в Свердловской области

Сотрудники УИС и полиции установили причастность заключенного ИК-3 в Краснотурьинске к убийству 11-летнего ребенка, сообщил сайт «Поясним за Тагил» со ссылкой на данные ГУ ФСИН по Свердловской области.
По версии следствия, трагедия произошла в декабре 2002 года. Тогда фигурант задушил знакомую девочку, которая пришла в гости к его семье. Пока супруга злоумышленника была в магазине, он расправился над жертвой, спрятал тело, а позже сжег останки в лесу.
Труп девочки нашли через шесть месяцев, но тогда личность убийцы установить не удалось. Преступника приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
