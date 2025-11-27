Рецидивист получил 25 лет колонии за убийство школьницы в 2002 году в Свердловской области

Сотрудники УИС и полиции установили причастность заключенного ИК-3 в Краснотурьинске к убийству 11-летнего ребенка, сообщил сайт « Поясним за Тагил » со ссылкой на данные ГУ ФСИН по Свердловской области.

По версии следствия, трагедия произошла в декабре 2002 года. Тогда фигурант задушил знакомую девочку, которая пришла в гости к его семье. Пока супруга злоумышленника была в магазине, он расправился над жертвой, спрятал тело, а позже сжег останки в лесу.

Труп девочки нашли через шесть месяцев, но тогда личность убийцы установить не удалось. Преступника приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.