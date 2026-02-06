Рецидивист получил 19 лет колонии за поджог барака в Челябинской области

В Копейске Челябинской области суд вынес приговор рецидивисту, который поджог барак с жильцами из-за ссоры с собутыльниками. В результате погибли два человека, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

За совершение убийства общеопасным способом суд назначил фигуранту 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Инстанция ограничила свободу осужденного на два года после отбытия основного наказания.

Кроме того, мужчина должен выплатить один миллион рублей в качестве возмещения морального вреда сестре погибшей женщины. Также с него взыскали расходы на погребение.