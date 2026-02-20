Рецидивист поджег Mercedes в Пушкине с ущербом на 2,5 млн рублей

Возгорание автомобиля Mercedes-Benz 350 произшло в ночь на 13 февраля во дворе дома 28 по улице Вячеслава Шишкова в городе Пушкин. Ущерб от поджога оценили в 2,5 миллиона рублей, сообщили сайту «Мойка78» в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Максимальное наказание по данной статье — до пяти лет лишения свободы или принудительные работы.

Подозреваемого задержали 18 февраля, им оказался 51-летний рецидивист. Полиция выяснила, что он совершил поджог «из хулиганских побуждений». Помимо машины Mercedes в результате происшествия пострадали еще два автомобиля, припаркованных рядом. О пострадавших среди людей информации не поступало. В тушении огня принимали участие 10 спасателей.